Roberta Bruzzone scontro in diretta con Milo Infante | volano stracci

News Tv. L’atmosfera nello studio televisivo di Ore 14 è apparsa da subito diversa dal solito. La tensione era palpabile, ben oltre il normale confronto che spesso anima i talk show. In questo contesto, Roberta Bruzzone ha pronunciato una frase che ha segnato una netta cesura: «Leggeteveli i verbali». Le sue parole, forti e inequivocabili, hanno immediatamente raffreddato il clima in studio. La reazione di Milo Infante non si è fatta attendere. Leggi anche: Garlasco, volano stracci a Mattino 5: è scontro De Rensis-Lombardi Uno scontro inaspettato negli studi di Ore 14. Il conduttore ha risposto prontamente sottolineando: «I verbali li leggiamo anche noi». 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Roberta Bruzzone, scontro in diretta con Milo Infante: volano stracci

Approfondisci con queste news

"Leggeteveli i verbali", "Li leggiamo anche noi": perché Roberta Bruzzone potrebbe lasciare Ore 14 dopo lo scontro con Milo Infante Vai su X

Roberta... - Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa - facebook.com Vai su Facebook

Roberta Bruzzone, scontro in diretta con Milo Infante e l’addio (quasi certo) a Ore 14: “Voglio il pieno controllo” - Non era solo un normale botta e risposta da talk show, di quelli che servono ad accendere il ... thesocialpost.it scrive

“Leggeteveli i verbali”, “Li leggiamo anche noi”: perché Roberta Bruzzone potrebbe lasciare Ore 14 dopo lo scontro con Milo Infante - L'origine del presunto litigio tra Roberta Bruzzone e Milo Infante è un botta e risposta teso a Ore 14 del 27 novembre sul caso Garlasco ... Come scrive fanpage.it

Roberta Bruzzone ha detto addio a Ore 14? La frecciata velenosa, l’assenza e la discussione con Milo Infante - Roberta Bruzzone annuncia nuovi progetti per il 2026 e risponde alle domande su Ore 14: "Scelte doverose, spiegherò quando verrà il momento" ... Come scrive fanpage.it