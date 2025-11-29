Roberta Bruzzone scontro in diretta con Milo Infante e l’addio quasi certo a Ore 14 | Voglio il pieno controllo

Si capiva dall’atmosfera in studio che qualcosa fosse cambiato. Non era solo un normale botta e risposta da talk show, di quelli che servono ad accendere il confronto e tenere incollato il pubblico. C’era una tensione diversa, più densa, che ha tagliato il silenzio subito dopo quella frase. E la frase l’ha pronunciata lei, Roberta Bruzzone, con quel tono che non ammette repliche: « Leggeteveli i verbali ». Milo Infante ha risposto di scatto, senza nascondere il fastidio: « I verbali li leggiamo anche noi ». Uno scambio rapido, ma potente. In pochi secondi il clima si è congelato. La criminologa, da sempre figura centrale nel racconto televisivo del caso Garlasco, ha lasciato intravedere una crepa profonda: il sospetto che quel lavoro di approfondimento, nel quale investe competenza e rigore, non sia trattato con lo stesso peso da chi la circonda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roberta Bruzzone, scontro in diretta con Milo Infante e l’addio (quasi certo) a Ore 14: “Voglio il pieno controllo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Leggeteveli i verbali", "Li leggiamo anche noi": perché Roberta Bruzzone potrebbe lasciare Ore 14 dopo lo scontro con Milo Infante Vai su X

Roberta... - Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa - facebook.com Vai su Facebook

“Leggeteveli i verbali”, “Li leggiamo anche noi”: perché Roberta Bruzzone potrebbe lasciare Ore 14 dopo lo scontro con Milo Infante - L'origine del presunto litigio tra Roberta Bruzzone e Milo Infante è un botta e risposta teso a Ore 14 del 27 novembre sul caso Garlasco ... Come scrive fanpage.it

Roberta Bruzzone minacciata di morte, scontro con l'avvocato De Rensis da Milo Infante sulla "solidarietà" - Minacce di morte a Roberta Bruzzone, lo scontro da Milo Infante con Antonio De Rensis: "La sua solidarietà non mi è arrivata", cosa sta succedendo ... Scrive virgilio.it

Roberta Bruzzone ha detto addio a Ore 14? La frecciata velenosa, l’assenza e la discussione con Milo Infante - Roberta Bruzzone annuncia nuovi progetti per il 2026 e risponde alle domande su Ore 14: "Scelte doverose, spiegherò quando verrà il momento" ... Come scrive fanpage.it