Roberta Bruzzone lascia Ore 14? La discussione con Milo Infante l’assenza in studio e il messaggio criptico sui social | Scelte…doverose Voglio concentrarmi su informazione corretta e analisi serie

Un lungo messaggio di ringraziamento per i suoi fan e la promessa di un 2026 ricco di “nuovi progetti televisivi”. Nel futuro di Roberta Bruzzone, però, potrebbe non esserci più “Ore 14”. La criminologa, diventata nel tempo presenza fissa del primo pomeriggio di Rai 2, non è apparsa nell’edizione serale del 27 novembre, né in quella pomeridiana del giorno successivo. Da parte di Bruzzone non è arrivata nessuna spiegazione ufficiale ma l’assenza ha acceso i dubbi del pubblico sulle possibilità di rivederla nella trasmissione condotta da Milo Infante. Ad alimentare i sospetti è anche un criptico messaggio social, con cui la conduttrice di “ Nella mente di Narciso” lascia intravedere l’ipotesi di nuovi scenari professionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roberta Bruzzone lascia “Ore 14”? La discussione con Milo Infante, l’assenza in studio e il messaggio criptico sui social: “Scelte…doverose. Voglio concentrarmi su informazione corretta e analisi serie”

