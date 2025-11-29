Ritrovati i tre trattori rubati a Predappio erano nascosti tra Zola Predosa e Forlì
Carabinieri recuperano tre trattori rubati a PredappioI Carabinieri hanno ritrovato i tre trattori agricoli rubati nella notte del 26 novembre a Predappio, in provincia di Forlì-Cesena. I mezzi, tutti modello New Holland T4, erano stati sottratti da un’azienda agricola locale con un danno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Buongiorno e Buona giornata a tutti! Iniziamo oggi con le immagini della Giornata del Ringraziamento 2025 a Travagliato (Bs) …I Trattoristi si sono ritrovati alla sede degli alpini per poi spostarsi in corteo in Piazza Libertà..Ringraziamo tutti coloro che ha - facebook.com Vai su Facebook
Predappio, furto di trattori del valore di 200mila euro: i Carabinieri restituiscono i mezzi ai proprietari - Cesena hanno ritrovato i tre trattori marca New Holland, modello T4 che erano stati ... Riporta corriereromagna.it
Trattori rubati a Predappio recuperati dai Carabinieri - Cesena e di Bologna hanno portato a termine un’importante operazione recuperando tre trattori agricoli New Holland modello T4, sottratti nella notte del ... Come scrive corrierecesenate.it
Guglionesi, trattori nuovi rubati e abbandonati tra le campagne - Li hanno scoperti i carabinieri della stazione locale durante una perlustrazione. Segnala rainews.it