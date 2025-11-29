Ritorna Natale nel borgo a Martano
Il 7 dicembre torna l’evento “Natale nel Borgo a Martano”! Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione avrà una veste tutta nuova, grazie alla collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Territoriale del Comune di Martano. Un intero pomeriggio dedicato ai bambini, alle bambine e a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
Sassari, la polizia locale raccoglie doni per i bambini sfortunati della città Dal primo al 18 dicembre ritorna “Natale per tutte e tutti”: il centro di raccolta al comando di via Carlo Felice - facebook.com Vai su Facebook
Ritorna la magia dei mercatini di Natale dal 7 dicembre al 6 gennaio nel centro storico di Trieste da piazza Sant’Antonio a piazza della Borsa discover-trieste.it/vivi/trieste-n… Vi aspettiamo per curiosare e assaporare prodotti artigianali e acquistare i vos Vai su X
Titorna Natale nel borgo a Martano - Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione avrà una veste tutta nuova, grazie alla collaborazione con il Coordinamento Pedagogico ... lecceprima.it scrive