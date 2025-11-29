Ristoratore ucciso | i collaboratori si contraddicono Bonsanto chiede il confronto in aula Vogliono incastrarmi

Foggiatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Bonsanto, a processo insieme a Gianluigi Troiano per l’omicidio del 31enne Omar Trotta, assassinato il 27 luglio di otto anni fa, a Vieste, mantiene la linea e chiede un confronto con i suoi principali accusatori. Ovvero i collaboratori di giustizia che, fino ad oggi, lo hanno indicato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Ristoratore Ucciso Collaboratori Contraddicono