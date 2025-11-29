Rissa davanti allo stadio Barbera scontro tra i tifosi del Palermo | lanci di bottiglie
Momenti di forte tensione nelle aree esterne dello stadio, dove una rissa tra tifosi ha creato panico tra le famiglie e le persone presenti nella zona del villaggio gastronomico. Secondo una prima ricostruzione, gli scontri sarebbero scoppiati tra gruppi appartenenti alla curva Nord e alla curva Sud. A far degenerare la situazione sarebbe stato il lancio di una bomba carta che ha provocato un boato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
