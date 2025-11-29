Rissa a Santa Maria al Bagno divieto di accesso per sette responsabili

NARDÒ - Sette provvedimenti di Dacur, ovvero di divieto di accesso a specifiche aree urbane, emessi dal Questore di Lecce Giampietro Lionetti nei confronti di sei uomini di nazionalità tunisina e una donna italiana, tutti coinvolti in una rissa scoppiata lo scorso 22 giugno a Santa Maria al Bagno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

