Rissa a Santa Maria al Bagno divieto di accesso per sette responsabili

Lecceprima.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDÒ - Sette provvedimenti di Dacur, ovvero di divieto di accesso a specifiche aree urbane, emessi dal Questore di Lecce Giampietro Lionetti nei confronti di sei uomini di nazionalità tunisina e una donna italiana, tutti coinvolti in una rissa scoppiata lo scorso 22 giugno a Santa Maria al Bagno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

