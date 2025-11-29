Riqualificazione e rigenerazione di Piazza Baldaccio | prossimi passaggi e obiettivi dei lavori
Arezzo, 29 novembre 2025 – La grande partecipazione all’a ssemblea pubblica del 22 novembre ha testimoniato il forte interesse della comunità di Anghiari p er il progetto di riqualificazione e rigenerazione d i Piazza Baldaccio e degli spazi limitrofi (Chiassolo e Vicolo degli Amori). L’incontro di presentazione dei lavori si è svolto nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Pretorio e ha visto la presenza di numerosi cittadini. Una conferma ulteriore del valore strategico di un intervento che coinvolgerà il cuore di Anghiari e uno dei luoghi più rappresentativi della vita sociale e commerciale del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sempre sui tagli di 23 della finanziaria ai 199 milioni per la Riqualificazione e Rigenerazione del nostro territorio e tanto altro... Avremo anche la testa dura, pronti a confrontarci con tutti sempre a testa alta senza fare SCONTI A NESSUNO ma sempre con un u - facebook.com Vai su Facebook
Riqualificazione e rigenerazione di Piazza Baldaccio: prossimi passaggi e obiettivi dei lavori - L’identità della piazza sarà preservata, ma si lavorerà per valorizzare arredo urbano, spazi di vivibilità e logistica delle pertinenze esterne ai locali. Da lanazione.it
Riqualificazione e rigenerazione di Piazza Baldaccio: sabato 22 novembre la presentazione - Arezzo, 18 novembre 2025 – Riqualificazione e rigenerazione di Piazza Baldaccio: sabato 22 novembre la presentazione. Riporta msn.com