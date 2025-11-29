Riqualificazione e rigenerazione di Piazza Baldaccio | prossimi passaggi e obiettivi dei lavori

Arezzo, 29 novembre 2025 – La grande partecipazione all’a ssemblea pubblica del 22 novembre ha testimoniato il forte interesse della comunità di Anghiari p er il progetto di riqualificazione e rigenerazione d i Piazza Baldaccio e degli spazi limitrofi (Chiassolo e Vicolo degli Amori). L’incontro di presentazione dei lavori si è svolto nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Pretorio e ha visto la presenza di numerosi cittadini. Una conferma ulteriore del valore strategico di un intervento che coinvolgerà il cuore di Anghiari e uno dei luoghi più rappresentativi della vita sociale e commerciale del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

