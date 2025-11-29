Rimini spaccio in bici | pusher recidivo tenta la fuga ma perde la busta con hashish e caramelle al THC
Arrestato a Rimini un 35enne sudamericano per detenzione di droga: sequestrati hashish, marijuana e caramelle al THC durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
