Rimini spaccio in bici | pusher recidivo tenta la fuga ma perde la busta con hashish e caramelle al THC

Notizie.virgilio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato a Rimini un 35enne sudamericano per detenzione di droga: sequestrati hashish, marijuana e caramelle al THC durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

