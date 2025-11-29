Rimase coinvolta in un incidente ragazza ferrarese muore dopo 12 giorni di agonia

Giorni e notti di speranza, poi la tragica notizia. La 29enne ferrarese Benedetta Tralli è morta dopo dodici giorni di agonia. La giovane era rimasta coinvolta, la sera di lunedì 17, in un tremendo incidente lungo la strada Statale 16 all’altezza di Paviole, frazione di Canaro, nella provincia di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

