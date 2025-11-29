Rigore dopo 50 secondi Juve-Cagliari nel caos perché il Var non è intervenuto La spiegazione

Il match tra Juventus e Cagliari, fin dai primissimi istanti, è stato teatro di un episodio controverso che ha acceso le discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Dopo nemmeno un minuto dal fischio d’inizio, l’attenzione si è focalizzata sull’area di rigore bianconera, dove il Cagliari ha reclamato con veemenza un calcio di rigore. Il protagonista dell’azione incriminata è stato il calciatore sardo Palestra, che è venuto a contatto con il difensore juventino Kostic. L’episodio, avvenuto in un momento cruciale e prematuro della partita, ha immediatamente sollevato dubbi e interrogativi sulla correttezza della decisione arbitrale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

