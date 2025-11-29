Riformisti dem a Prato battono un colpo | ci siamo e non molliamo

Prato, 29 nov. (askanews) – Anche qui di ruggine, volendo, ce ne sarebbe. Qui, dove a fare gli onori di casa è l’ex sindaco, campione di preferenze alle ultime Regionali, con oltre 22mila voti, ma tenuto fuori dal Giani bis. Ma la mission della reunion a Prato dei riformisti Dem non è questa, non è né la polemica locale né quella nazionale. Non è ‘sparare’ a zero sui “compagni di Montepulciano”, sull’area che appoggia, con varie sfumature, la segretaria Elly Schlein, ma dire forte e chiaro che dentro il Pd i riformisti – presenti stamani Giorgio Gori, Lorenzo Guerrini, Filippo Sensi, Simona Malpezzi – sono vivi e vegeti, che vogliono dire la loro e che non molleranno, non toglieranno il disturbo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondisci con queste news

A Montepulciano dibattiti e ospiti: organizzano Franceschini, Orlando e Speranza. A Prato la riunione dei riformisti. Vai su X

L'ANALISI DI DAVID ALLEGRANTI / Dopo tre anni di tregua, riparte il dibattito tra riformisti e maggioranza. Da Milano a Prato fino alle convention di Eupilio e Montepulciano, si moltiplicano le iniziative interne mentre resta irrisolta la domanda di fondo: chi guid - facebook.com Vai su Facebook

Riformisti dem a Prato battono un colpo: ci siamo e non molliamo - Qui, dove a fare gli onori di casa è l’ex sindaco, campione di preferenze alle ultime Regionali, con oltre 22mila voti, ma ten ... Segnala msn.com

Il Pd o è riformista o non è. L'intervento di Filippo Sensi a Prato - Le nuove sfide della manifattura", organizzato dai riformisti nella città toscana (mentre gli Schleiniani sono a Montepulciano) ... Come scrive ilfoglio.it

Manovre in corso per disarcionare Schlein: a Prato raduno dei riformisti, a Montepulciano trama il correntone Franceschini - Sono in corso le manovre dem per disarcionare Elly Schlein e lanciare Gentiloni; questo almeno è l’obiettivo della pattuglia di riformisti in conclave ... Come scrive blitzquotidiano.it