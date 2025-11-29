Riforma Pensioni 2026 | addio Opzione donna e quota 103 restano poche uscite anticipate

Pensionipertutti.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra finanziaria per il 2026 non introduce una riforma strutturale del sistema previdenziale italiano, come inizialmente promesso da alcune forze politiche, ma si limita a prorogare le misure esistenti per le categorie fragili e a eliminare le opzioni di uscita anticipata temporanee. L’orientamento è un ritorno graduale e sostanziale ai dettami della Legge Fornero. I veri adeguamenti anagrafici legati all’aspettativa di vita scatteranno solo a partire dal 2027. Riforma pensioni 2026: i Requisiti Stabili per uscire dal lavoro. Per tutto il 2026, i requisiti di pensionamento principali rimangono invariati rispetto agli anni precedenti: Pensione di Vecchiaia: Accesso a  67 anni  di età anagrafica e un minimo di 20 anni di contributi. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

riforma pensioni 2026 addioRiforma Pensioni 2026: addio Opzione donna e quota 103, restano poche uscite anticipate - APE Sociale: Prorogata fino al 2026, e in alcuni casi fino al 2028, per i lavoratori che si trovano in condizioni di disagio. Da pensionipertutti.it

riforma pensioni 2026 addioPensioni senza Fornero nel 2026 solo per questi lavoratori - Pensione, deroga ai requisiti imposti dalla legge Fornero per i lavoratori che soddisfano i seguenti requisiti. money.it scrive

riforma pensioni 2026 addioRiforma Pensioni 2026: scatta l’aumento dell’età pensionabile che sale ancora - La Legge di Bilancio 2026, salvo modifiche durante l’iter parlamentare, sembra tracciare una direzione precisa e tutt’altro che leggera per i futuri pensionati. Scrive pensionipertutti.it

Cerca Video su questo argomento: Riforma Pensioni 2026 Addio