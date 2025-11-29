Riforma Pensioni 2026 | addio Opzione donna e quota 103 restano poche uscite anticipate

La manovra finanziaria per il 2026 non introduce una riforma strutturale del sistema previdenziale italiano, come inizialmente promesso da alcune forze politiche, ma si limita a prorogare le misure esistenti per le categorie fragili e a eliminare le opzioni di uscita anticipata temporanee. L’orientamento è un ritorno graduale e sostanziale ai dettami della Legge Fornero. I veri adeguamenti anagrafici legati all’aspettativa di vita scatteranno solo a partire dal 2027. Riforma pensioni 2026: i Requisiti Stabili per uscire dal lavoro. Per tutto il 2026, i requisiti di pensionamento principali rimangono invariati rispetto agli anni precedenti: Pensione di Vecchiaia: Accesso a 67 anni di età anagrafica e un minimo di 20 anni di contributi. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it