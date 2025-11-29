Riforma dei Municipi a Genova decolla il piano | Gestiranno anche i lavori straordinari

Ilsecoloxix.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via ai Forum di quartiere: “I cittadini potranno sempre presentare proposte”. Salis: giusto ridare autonomia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

riforma dei municipi a genova decolla il piano gestiranno anche i lavori straordinari

© Ilsecoloxix.it - Riforma dei Municipi, a Genova decolla il piano: "Gestiranno anche i lavori straordinari”

Altri contenuti sullo stesso argomento

riforma municipi genova decollaRiforma dei Municipi, a Genova decolla il piano: "Gestiranno anche i lavori straordinari” - Via ai Forum di quartiere: “I cittadini potranno sempre presentare proposte”. Si legge su ilsecoloxix.it

riforma municipi genova decollaRiforma dei Municipi, entro il 2027 cinquantacinque nuove assunzioni e oltre sei milioni per le manutenzioni - Salis: “Più poteri, più risorse: giusto che i presidenti di Municipio abbiano l'onere e l'onore di stabilire le principali azioni richieste dai cittadini” ... Da lavocedigenova.it

riforma municipi genova decollaParte la riforma dei municipi a Genova. “Entro il 2027 55 assunzioni, l’anno prossimo 3 milioni per le manutenzioni” - “Più poteri, più soldi e più responsabilità: ai cittadini un ruolo propositivo” ... ilsecoloxix.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Riforma Municipi Genova Decolla