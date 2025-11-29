Riforma 4+2 Valditara | È un’autentica rivoluzione perché collega scuola e impresa e ITS C’è grande richiesta da parte degli imprenditori di qualifiche che non si trovano sul mercato

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato a Tele Bari i risultati degli interventi in Puglia e nel Mezzogiorno.

La riforma del 4+2 degli istituti tecnici e i percorsi quadriennali della "filiera" tecnologico-professionale costituiscono le più gravi trasformazioni della scuola secondaria di II grado introdotte dal Ministro Valditara. Con queste misure si incide sul sistema di istru

CONSIGLIO MINISTRI ISTRUZIONE #UE - Bruxelles, 27 Novembre 2025 Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto oggi a Bruxelles al Consiglio dei Ministri #Istruzione sul ruolo della istruzione tecnica e professionale nel garantir

Riforma 4+2, Valditara: "Non si tratta di accorciare i programmi da 5 a 4 anni. È la vera sfida del futuro. Le aziende cercano giovani preparati" - Durante la visita al Salone nazionale dello Studente e dell'Educazione Finanziaria, in corso a Fiera Roma fino al 20 novembre, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha indicato a ...

La riforma Valditara sulla maturità nasce già vecchia - Noi boomer, oltre ad essere responsabili di tutto, siamo anche un po' disorientati perché non sappiamo mai se i cambiamenti che la politica ci impone siano un passo avanti oppure uno indietro.

Valditara: "Avvierò la riforma dei docenti di sostegno" - "Intendo avviare una riforma del sostegno, serve una legge di riforma del sostegno, altrimenti sono soltanto chiacchiere".