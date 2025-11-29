Rifiuti illeciti in Bergamasca controlli dei carabinieri | scoperti i responsabili

I carabinieri forestali della Bergamasca hanno condotto tre recenti operazioni contro l'abbandono illecito di rifiuti, individuando e denunciando i responsabili grazie a segnalazioni dei cittadini, sorvoli aerei e indagini mirate. Gli interventi hanno riguardato scarichi abusivi a Costa Volpino, una discarica clandestina nell'Isola Bergamasca e ripetuti smaltimenti irregolari a Grumello del Monte.

