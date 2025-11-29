Rifiuti elettronici una piantina in omaggio a chi li smaltisce correttamente
Per incentivare la corretta gestione dei rifiuti elettronici, fino al 31 dicembre i cittadini, che conferiranno Raee, compresi i micro Raee, presso il centro di raccolta comunale di via Salvi a Sestri Levante riceveranno gratuitamente una piantina.I Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
