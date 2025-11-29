Rifiuti elettronici in aumento con il Black Friday il diritto al ritiro dell’usato che non conosci

Il Black Friday continua a essere uno degli appuntamenti più rilevanti per i consumi. L’edizione 2025, fissata per il 28 novembre, vede quasi nove italiani su dieci interessati a fare acquisti. Secondo l’indagine Confesercenti–Ipsos, il 43% si dice certo di partecipare e il 42% lo reputa probabile. Il budget medio è stimato in 249 euro, con un incremento del 6% rispetto allo scorso anno, per un valore complessivo atteso di 4 miliardi. Le promozioni iniziate tra ottobre e novembre hanno già spinto una parte degli acquisti: il 27% degli intervistati ha comprato più volte, un altro 27% almeno una volta, mentre il 46% attende ancora. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rifiuti elettronici in aumento con il Black Friday, il diritto al ritiro dell’usato che non conosci

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Fuoritg abbiamo parlato della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (22-30 novembre 2025), dedicata al corretto riciclo dei RAEE (rifiuti elettronici), essenziali per recuperare risorse preziose e tutelare l'ambiente. L'associazione "Informatici Senza F - facebook.com Vai su Facebook

Rifiuti elettronici? Arriva MyRaee, l'app gratuita che tutela l'ambiente triesteallnews.it/2025/11/rifiut… Vai su X

Rifiuti elettronici in aumento, nel Tigullio arrivano 200 nuovi contenitori - Chiavari – Nel 2024, nel Tigullio, Aprica ha raccolto 636 tonnellate di Raee. ilsecoloxix.it scrive

Il consorzio Ecolamp ha pubblicato i numeri di raccolta relativi al 2024: sono 3.156 le tonnellate di Rifiuti Elettrici ed Elettronici - Ll provincia di Pisa ha raccolto 40 tonnellate attestandosi come provincia più virtuosa della Regione. Lo riporta lanazione.it