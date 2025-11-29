Rifiuti elettronici in aumento con il Black Friday il diritto al ritiro dell’usato che non conosci

Quifinanza.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Black Friday continua a essere uno degli appuntamenti più rilevanti per i consumi. L’edizione 2025, fissata per il 28 novembre, vede quasi nove italiani su dieci interessati a fare acquisti. Secondo l’indagine Confesercenti–Ipsos, il 43% si dice certo di partecipare e il 42% lo reputa probabile. Il budget medio è stimato in 249 euro, con un incremento del 6% rispetto allo scorso anno, per un valore complessivo atteso di 4 miliardi. Le promozioni iniziate tra ottobre e novembre hanno già spinto una parte degli acquisti: il 27% degli intervistati ha comprato più volte, un altro 27% almeno una volta, mentre il 46% attende ancora. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

rifiuti elettronici in aumento con il black friday il diritto al ritiro dell8217usato che non conosci

© Quifinanza.it - Rifiuti elettronici in aumento con il Black Friday, il diritto al ritiro dell’usato che non conosci

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rifiuti elettronici in aumento, nel Tigullio arrivano 200 nuovi contenitori - Chiavari – Nel 2024, nel Tigullio, Aprica ha raccolto 636 tonnellate di Raee. ilsecoloxix.it scrive

Il consorzio Ecolamp ha pubblicato i numeri di raccolta relativi al 2024: sono 3.156 le tonnellate di Rifiuti Elettrici ed Elettronici - Ll provincia di Pisa ha raccolto 40 tonnellate attestandosi come provincia più virtuosa della Regione. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Elettronici Aumento Black