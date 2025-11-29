Rifiuti a Latina la Tari resta la più alta del Lazio Ma la differenziata arranca

Latinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto spendono in media le famiglie italiane per la bolletta dei rifiuti? 340 all'anno, secondo l'indagine di Cittadinanzattiva, in aumento un po' ovunque rispetto all'anno precedente (quanto la spesa media era di 329 euro), con l'unica eccezione del Molise, della Valle d'Aosta e della Sardegna. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

rifiuti latina tari restaRifiuti, a Latina la Tari resta la più alta del Lazio. Ma la differenziata arranca - La fotografia di Cittadinanzattiva nella nuova indagine annuale sulla spesa media delle famiglie italiane Quanto spendono in media le famiglie italiane per la bolletta dei rifiuti? Scrive latinatoday.it

rifiuti latina tari restaIl costo dei rifiuti pesa di più: cosa cambia con la Tari 2025 - Un altro tratto caratteristico della Tari è la sua assoluta variabilità. Riporta iodonna.it

rifiuti latina tari restaTari in aumento, Asti e Torino (parecchio) sopra la media nazionale. Crescono i rifiuti prodotti. L'idea di punire chi fa male la differenziata - A spendere di più sono gli astigiani, il capoluogo regionale, Alessandria e Biella. Si legge su torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Latina Tari Resta