Rifiuti a Latina la Tari resta la più alta del Lazio Ma la differenziata arranca

Quanto spendono in media le famiglie italiane per la bolletta dei rifiuti? 340 all'anno, secondo l'indagine di Cittadinanzattiva, in aumento un po' ovunque rispetto all'anno precedente (quanto la spesa media era di 329 euro), con l'unica eccezione del Molise, della Valle d'Aosta e della Sardegna. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Campagna (PD): "La maggioranza respinge il bilancio 2024 della sua stessa azienda. La città merita spiegazioni"

Cisterna di Latina: lotta contro l'abbandono illecito dei rifiuti, 29enne denunciato e patente ritirata

Rifiuti, a Latina la Tari resta la più alta del Lazio. Ma la differenziata arranca - La fotografia di Cittadinanzattiva nella nuova indagine annuale sulla spesa media delle famiglie italiane Quanto spendono in media le famiglie italiane per la bolletta dei rifiuti?

Il costo dei rifiuti pesa di più: cosa cambia con la Tari 2025 - Un altro tratto caratteristico della Tari è la sua assoluta variabilità.

Tari in aumento, Asti e Torino (parecchio) sopra la media nazionale. Crescono i rifiuti prodotti. L'idea di punire chi fa male la differenziata - A spendere di più sono gli astigiani, il capoluogo regionale, Alessandria e Biella.