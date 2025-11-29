riduzione contributi e premi inail con la nuova aliquota aumenta tutto

Da gennaio le imprese spenderanno un po’ di più sui premi e i contributi Inail: per il 2026, infatti, è stata ufficializzata la riduzione dell’aliquota di sconto applicata agli importi da versare, che adesso risulta essere pari al 13,02%. La riduzione dovrà essere applicata ai premi speciali e ai contributi assicurativi della Gestione agricoltura. Vengono fissati anche gli indici di gravità medi che devono essere applicati nel triennio 20262028. L’Inail ha recepito quanto disposto a livello ministeriale attraverso un’apposita circolare diramata lo scorso 28 ottobre 2025. Perché devono essere versati i contributi e i premi Inail. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

