Riduzione contributi e premi Inail con la nuova aliquota aumenta tutto
Da gennaio le imprese spenderanno un po’ di più sui premi e i contributi Inail: per il 2026, infatti, è stata ufficializzata la riduzione dell’aliquota di sconto applicata agli importi da versare, che adesso risulta essere pari al 13,02%. La riduzione dovrà essere applicata ai premi speciali e ai contributi assicurativi della Gestione agricoltura. Vengono fissati anche gli indici di gravità medi che devono essere applicati nel triennio 20262028. L’Inail ha recepito quanto disposto a livello ministeriale attraverso un’apposita circolare diramata lo scorso 28 ottobre 2025. Perché devono essere versati i contributi e i premi Inail. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Facendo seguito alla nostra news del 29 ottobre 2025 (Conferma riduzione contributiva dell’11,50% relativa all’anno 2025 – D.D. 29 settembre 2025), con la Circolare n. 145 del 21 novembre 2025, l’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione della - facebook.com Vai su Facebook
La #RegioneFVG concede contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero promuovendo la riduzione la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi ?Domande entro il 15.06.26 Info su europa.reg Vai su X
Riduzione contributi e premi Inail, con la nuova aliquota aumenta tutto - Per il 2026 scatta la riduzione dello sconto sui premi e i contributi Inail. Lo riporta quifinanza.it
Riduzione premio INAIL per i settori a tariffa non revisionata - 46 del 2024, determina la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Segnala ipsoa.it