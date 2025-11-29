Ricordati Messina Butifar e Monteleone | tre carabinieri uccisi in due agguati a Bagheria e a Isola
Nella giornata di ieri, il comando provinciale carabinieri di Palermo, ha ricordato tre militari uccisi entrambi il 28 novembre: Salvatore Messina e Francesco Butifar caduti nel 1949 a Bagheria e Antonio Enrico Monteleone assassinato nel 1985 a Isola delle Femmine.Alle 10.30 a Bagheria, è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
