Riconfermati i 3 Bollini Rosa a ' Casa Sollievo' | premiata l’attenzione dedicata alle patologie femminili
La Fondazione Onda-Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere ha nuovamente inserito, per il biennio 2026-2027, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo tra gli ospedali insigniti con 3 Bollini Rosa, il massimo riconoscimento, per il suo impegno a favore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Riconfermati i 3 Bollini Rosa all'IRCCS #CasaSollievo @operapadrepio per l'attenzione dedicata patologie femminili In Puglia @FondazioneOnda ha premiato 22 ospedali. #CasaSollievo è l'unico della Provincia di Foggia con 3 Bollini Rosa Vai su X
L’Ospedale di Erba è orgoglioso di aver avuto riconfermati due Bollini Rosa Un’importante certificazione di fondazioneonda per l’impegno nella cura della donna attraverso percorsi dedicati e per l’attenzione verso la prevenzione di patologie prettamente f - facebook.com Vai su Facebook
Riconfermati i 3 Bollini Rosa all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza per l’attenzione dedicata patologie femminili - In Puglia sono stati premiati 22 ospedali, otto con 3 Bollini Rosa, il massimo riconoscimento, nove con 2 Bollini e cinque con 1 Bollino. Scrive manfredonianews.it
Ospedale Ingrassia, arrivano tre bollini rosa - Il riconoscimento conferito alle strutture sanitarie che si distinguono per l'attenzione alla medicina di genere e alla salute della donna. Riporta insanitas.it
Bollini rosa, 22 gli ospedali pugliesi premiati - Otto hanno ottenuto il massimo riconoscimento di 3 Bollini Rosa, ovvero il sigillo di qualità per l'attenzione alle cure al femminile ... Si legge su rainews.it