Riccione premia altre 25 donne del corso autunnale di autodifesa | 400 le persone formate

Si è conclusa mercoledì sera, 26 novembre, con la consegna dei diplomi di partecipazione la nuova edizione del corso di autodifesa personale femminile che in questa edizione ha coinvolto 25 donne. Il corso è stato organizzato dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione in.

