Riccarda ad Affari Tuoi con il suo abito da sposa | la sua partita e il tentativo del dottore di ingannarla
Riccarda Voltolini è la concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda sabato 29 novembre. In studio con il suo abito da sposa, riesce a sventare il piano del dottore per ingannarla e porta a casa 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
? Ultimi posti! Domani sera a Milano "Leader e Manager per un nuovo Umanesimo" Panino Giusto, Piazza Diaz, Milano 20 novembre, h 19:00-22:30 Con noi due speaker straordinarie: Riccarda Zezza - Imprenditrice sociale, Ashoka Fellow, Most Influe - facebook.com Vai su Facebook
Riccarda ad Affari Tuoi con il suo abito da sposa: la sua partita e il tentativo del dottore di ingannarla - Riccarda Voltolini è la concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda sabato 29 novembre. Come scrive fanpage.it
Affari tuoi, per scaramanzia gioca con il suo abito da sposa , Riccarda vince 50.000€ - La concorrente di Affari Tuoi si presenta da Stefano De Martino in abito nuziale per scaramanzia e riesce a vincere 50. Si legge su ilsipontino.net
Affari Tuoi stasera, Riccarda del Trentino gioca con l’abito del matrimonio e… - Riccarda del Trentino Torna su Rai1 il game show Affari Tuoi, pronto a intrattenere i telespettatori del primo ... Come scrive msn.com