Riapriamo l' ospedale San Lorenzo di via Ingegneros
Siamo giovani attivisti del Network Giovani Movimento 5 stelle. Appassionati della nostra terra, vogliamo lavorare per migliorarla. Il nostro impegno oggi si rivolge all’ospedale San Lorenzo di via Ingegneros, chiuso da ben 23 anni e mai più riaperto. Per tanti anni è stato un polo d’eccellenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
