Riaperta la cappella della stazione Notarbartolo Lorefice | Sia segno della presenza di Dio

Palermotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre la cappella all'interno della stazione ferroviaria Notarbartolo. A presiedere la celebrazione eucaristica l'arcivescovo Corrado Lorefice. “Che questa cappella sia segno della presenza di Dio tra di noi e sia stimolo, a chi opera all’interno della stazione e a chi la frequenta, a ricercare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

riaperta cappella stazione notarbartoloPalermo, riaperta al culto la Cappella della Stazione di Notarbartolo - Riaperta, oggi 27 novembre 2025, la cappella all’interno della stazione Notarbartolo con la celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Lo riporta ilsycomoro.it

Cerca Video su questo argomento: Riaperta Cappella Stazione Notarbartolo