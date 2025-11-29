Riaperta la cappella della stazione Notarbartolo Lorefice | Sia segno della presenza di Dio
Riapre la cappella all'interno della stazione ferroviaria Notarbartolo. A presiedere la celebrazione eucaristica l'arcivescovo Corrado Lorefice. “Che questa cappella sia segno della presenza di Dio tra di noi e sia stimolo, a chi opera all’interno della stazione e a chi la frequenta, a ricercare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Riaperta, oggi 27 novembre 2025, la cappella all’interno della stazione Notarbartolo con la celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo. "Che essa (la cappella) sia segno", ha detto Don Corrado, "della presenza di - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo, riaperta la cappella cimiteriale primigenia alla Foce (Foto) Vai su X
Palermo, riaperta al culto la Cappella della Stazione di Notarbartolo - Riaperta, oggi 27 novembre 2025, la cappella all’interno della stazione Notarbartolo con la celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Lo riporta ilsycomoro.it