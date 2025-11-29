Riaperta la cappella della stazione Notarbartolo Lorefice | Sia segno della presenza di Dio

Riapre la cappella all'interno della stazione ferroviaria Notarbartolo. A presiedere la celebrazione eucaristica l'arcivescovo Corrado Lorefice. “Che questa cappella sia segno della presenza di Dio tra di noi e sia stimolo, a chi opera all’interno della stazione e a chi la frequenta, a ricercare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it