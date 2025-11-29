Reti idriche e fognature via ai lavori ‘risolutivi’ nei comuni della Pedemontana

Lavori su reti idriche e fognature in vista per le zone da Lentate sul Seveso a Vimercate, coinvolte nella realizzazione delle tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. BrianzAcque infatti ha avviato un programma di risoluzioni delle interferenze registrate con la costruzione della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di #Oniferi, lunedì 1° dicembre 2025 i tecnici di #Abbanoa effettueranno il collegamento alla rete idrica esistente del nuovo tratto di rete realizzato in piazza D - facebook.com Vai su Facebook

Reti idriche e fognature, via ai lavori ‘risolutivi’ nei comuni della Pedemontana - Lavori su reti idriche e fognature in vista per le zone da Lentate sul Seveso a Vimercate, coinvolte nella realizzazione delle tratte B2 e C dell’ Autostrada Pedemontana Lombarda. Riporta monzatoday.it

Acea Ato 5, dal Pnrr 40 milioni di euro per le reti idriche e fognarie - Il finanziamento verrà utilizzato per realizzare due progetti strategici, uno per ridurre la dispersione idrica e uno per potenziare il sistema di depurazione e fognatura in provincia di Frosinone. Si legge su lettera43.it

Crisi idrica in Irpinia, reti e fognature: 71 milioni dalla Regione - Programmazione degli interventi su reti e condotte idriche oltre che sui sistemi fognari, la giunta regionale approva la delibera di indirizzo che predispone l'utilizzo di risorse complessive per ... Da ilmattino.it