Rete antimafia scuola | Rogo alla Pestalozzi è un atto criminale

"L'incendio doloso appiccato nella biblioteca dell'istituto omnicomprensivo Pestalozzi di Catania è un atto criminale contro la scuola, contro la cultura, contro la democrazia. Esprimiamo solidarietà alla comunità scolastica vittima di questo vergognoso atto intimidatorio". Lo affermano sul rogo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

