Doppio appuntamento oggi – sabato 29 novembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Episodio 55 – Terza parte Emre resta senza un dipendente e propone ad Hatice di lavorare a tempo pieno. La donna accetta immediatamente senza pensarci. Il rapporto fra Sirin e Idil è sempre più teso, ma Enver e Hatice cercano di calmare le acque. Nel frattempo, Bahar e Sarp fanno in modo di restare da soli in casa per chiarirsi una volta per tutte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 29 novembre | Video Mediaset