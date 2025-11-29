Remuzzi | Il fine vita va affrontato ‘In punta di piedi’ come fanno gli infermieri bravi vicino a chi sta per morire

“In punta di piedi” è titolo dell’ultimo libro di Giuseppe Remuzzi. “C’è un valore negli ultimi momenti della vita e deve essere il nostro”. “È un tema così delicato che va affrontato con garbo, con delicatezza, dobbiamo avvicinarci alla trattazione in punta di piedi, come fanno gli infermieri più bravi quando entrano nella stanza di una persona che sta per morire”. “Quando la morte colpisce alle spalle, è tutto più facile, ma il più delle volte ce l’hai di fronte e allora «sei completamente indifeso», mi dice una volta un ammalato”. Inizia così il capitolo “Fine vita e pubblica piazza” scritto da Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

