Regione stanziati ventidue milioni di euro per stabilizzare 259 lavoratori Asu

Messinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il percorso di stabilizzazione del personale Asu. La giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro che garantirà a 259 lavoratori, in servizio presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture di essere assunti presso la Servizi ausiliari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

