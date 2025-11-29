Regione stanziati ventidue milioni di euro per stabilizzare 259 lavoratori Asu

Prosegue il percorso di stabilizzazione del personale Asu. La giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro che garantirà a 259 lavoratori, in servizio presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture di essere assunti presso la Servizi ausiliari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

