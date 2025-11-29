Regione stanziati 22 milioni per stabilizzare 259 lavoratori Asu | saranno assunti dalla Sas

Palermotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il percorso di stabilizzazione del personale Asu. La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro che garantirà a 259 lavoratori, in servizio presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture di essere assunti presso la Servizi ausiliari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Regione, stanziati 22 milioni per stabilizzare 259 lavoratori Asu: saranno assunti dalla Sas - La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro che garantirà a 259 lavoratori, in servizio presso i dipartimen ... Riporta mondopalermo.it

Asu, ok alla stabilizzazione di 259 lavoratori: la Regione stanzia oltre 22 milioni - Via libera della giunta alla copertura finanziaria per l’assunzione nei dipartimenti regionali. Riporta agrigentonotizie.it

La Regione Siciliana stanzia 22 milioni di euro per la stabilizzazione di 259 lavoratori Asu - PALERMO – La Regione Siciliana stanzierà più di 22 milioni di euro per la stabilizzazione di 259 lavoratori Asu, in servizio presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture di ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regione Stanziati 22 Milioni