Regione stanziati 22 milioni per stabilizzare 259 lavoratori Asu | saranno assunti dalla Sas
Prosegue il percorso di stabilizzazione del personale Asu. La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro che garantirà a 259 lavoratori, in servizio presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture di essere assunti presso la Servizi ausiliari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
