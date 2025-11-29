Reggio Calabria ricorda Giuseppe Aliquò | una via di Gallina porterà il suo nome
Nella storica e popolosa frazione di Gallina si è svolta ieri pomeriggio, la cerimonia di intitolazione di una via in memoria di Giuseppe Aliquò, figura centrale della storia sportiva e sociale del quartiere. All'evento hanno preso parte il presidente della Commissione toponomastica comunale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SIBARI -REGGIO CALABRIA … 5-6-7 ore Il tema dei trasporti è sempre stato a me caro, ed ovviamente sarà una delle battaglie principali che condurrò all’interno del Consiglio Regionale. Sono figlia di una terra isolata ed emarginata ed è per quest - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, Latella ricorda Giuseppe Cormaci: “profondamente addolorati, ci lascia simbolo d’amore per lo sport” - Con queste parole il consigliere comunale con delega allo Sport e al Turismo, Giovanni Lat ... Da strettoweb.com
La FIPAV Reggio Calabria ricorda Giuseppe Cormaci: “se ne va pezzo di storia della pallavolo” - “Il Presidente, i consiglieri e tutti le componenti della Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Reggio Calabria piangono la scomparsa di Peppino Cormaci, con lui se ne va un pezzo di ... Scrive strettoweb.com
Reggio. Addio a Giuseppe Cormaci, figura simbolo della pallavolo calabrese, il mondo dello sport in lutto - Latella: "Giuseppe Cormaci è stato un punto di riferimento assoluto per la pallavolo reggina e per quella calabrese" The post Reggio. Da msn.com