Record WRC | 2 piloti francesi e i 18 titoli in 21 anni

Sébastien Loeb è stato, senza dubbio, il dominatore assoluto del periodo 2004-2012. Sébastien Ogier, pur condividendo con Loeb il record assoluto di titoli, ha costruito il proprio percorso con caratteristiche differenti. Il confronto con gli altri piloti della storia del WRC rende ancor più evidente l’eccezionalità dei due francesi. Negli ultimi 21 anni, dal 2004 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

