Inter News 24 Parole al miele per Alvaro Recoba dal suo ex compagno di squadra Valtolina, che lo ha definito un marziano. Poi un commento su Marotta. Fabian Valtolina, ex calciatore con trascorsi tra le fila di Piacenza e Venezia, ha recentemente condiviso alcuni aneddoti sul suo periodo di militanza in Laguna. Le sue memorie, affidate a La Gazzetta dello Sport, si sono concentrate in particolare su un suo celebre compagno di squadra di allora: il fantasista uruguaiano Álvaro Recoba. Recoba, noto per il suo mancino letale e per essere stato a lungo una stella dei nerazzurri, visse una delle sue stagioni più brillanti proprio con la maglia del Venezia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Recoba idolatrato da Valtolina: «Era un marziano. E su Marotta dico questo»