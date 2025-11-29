Recensione Eureka FloorShine 880 | la lavapavimenti completa e versatile
L'abbiamo vista all'IFA di Berlino e ora è disponibile: Eureka FloorShine ha affrontato il nostro test per verificare se può fregiarsi del titolo di lavapavimenti di fascia alta, ovviamente restando nel mercato consumer ed escludendo i prodotti professionali molto più costosi e ingombranti. Il segmento delle lavapavimenti wet & dry è diventato affollato e sempre più competitivo. Tra chi propone potenze da record e chi rincorre stazioni di autopulizia sempre più complesse, spunta una nuova proposta, un modello che sfida i concorrenti con funzioni che vanno dall’ autopulizia ad acqua calda fino al ciclo di asciugatura ad aria calda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
