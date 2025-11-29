Real Sociedad-Villarreal domenica 30 novembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Splendida sfida a San Sebastian
La domenica di Liga si aprirà con una partita molto interessante: la Real Sociedad ospiterà sul proprio campo il Villarreal, per continuare la risalita in classifica. I baschi avevano iniziato la stagione con enorme difficoltà ma ora sembrano avere trovato una buona continuità e sono reduci dalla bella vittoria di Pamplona, che li riporta vicini . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Il 26 novembre 2023, con il cartellino rosso rimediato contro la Real Sociedad, Sergio Ramos raggiunse la modica cifra di 21 espulsioni nella Liga, consolidando il suo personale primato, del quale un giorno si vanterà con i propri nipoti. Dietro di lui vecchi - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Real Sociedad vs Villarreal – 30 Novembre 2025 - Il confronto tra Real Sociedad e Villarreal in programma alle 14:00 del 30 Novembre 2025 alla Reale Arena promette scintille nel palcoscenico della La Liga. Come scrive news-sports.it
LaLiga, si chiude il 19° turno: Villarreal, ambizioni da Champions. Fastidio Real Sociedad - Dopo aver assistito all'incoronazione "virtuale" dell'Atletico Madrid come campione d'inverno della Liga, nella 19esima giornata del campionato spagnolo non resta che assistere all'ultimo match, ... Segnala tuttomercatoweb.com
LaLiga, Real Sociedad inarrestabile: Villarreal k.o. e aggancio dei baschi all'Atletico - A decidere il match è un gol al 33' di Mendez, abile a indirizzare in rete il pallone sull'assistenza di ... Scrive tuttomercatoweb.com