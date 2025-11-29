Re Carlo Andrea potrebbe guadagnare una fortuna con la sua autobiografia

La biografia del Principe Harry potrebbe non essere la cosa peggiore capitata alla monarchia inglese negli ultimi anni. Decisamente più scandalosa e indigesta potrebbe essere l' autobiografia dell'ex Principe Andrea che, tuttavia, ha promesso di non seguire le orme del nipote minore. Ma Re Carlo può davvero fidarsi della parola del fratello? La paura del monarca a riguardo è tanta. L'autobiografia milionaria di Andrea. Fino a 25 milioni di sterline: questa la cifra che il Daily Mail ipotizza Andrea potrebbe ricevere per mettere nero su bianco la sua storia o, per essere più precisi, la sua versione dei fatti dello scandalo sessuale che lo vide coinvolto assieme all'amico suicida in carcere Jeffrey Epstein.

