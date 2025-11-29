Ravenna la violenza del figlio per avere i soldi per la droga | genitori nel mirino

Ravenna, 29 novembre 2025 – E’ indagato per i reati di lesioni ed estorsione nei confronti dei genitori, l’uomo nei cui confronti ieri pomeriggio la Squadra Mobile di Ravenna ha proceduto all’esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive. L’uomo, di nazionalità italiana, è accusato di aver cagionato lesioni al padre e di aver estorto denaro ai genitori i quali, a causa dell’azione violenta del figlio, gli hanno consegnato una somma di denaro. L’indagine è originata dalla richiesta di intervento al numero di emergenza da parte degli stessi genitori. Su delega della locale Procura, la Squadra Mobile ha svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la vicenda, da cui è emersa la condotta violenta del figlio nei confronti sia del padre che della madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

