Ravenna figlio provoca lesioni al padre e alla madre per estorcere denaro | interviene la polizia
Un uomo è stato sottoposto a misura cautelare a Ravenna per lesioni ed estorsione ai danni dei genitori, agiva per ottenere denaro per droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Dritto e rovescio. . "Non mi esprimo e non condanno il gesto" Il commento di un ragazzo in studio sulla vicenda del figlio del signor Francesco, aggredito a #Ravenna da un immigrato tunisino clandestino. #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna, figlio provoca lesioni al padre e alla madre per estorcere denaro: interviene la polizia - Un uomo è stato sottoposto a misura cautelare a Ravenna per lesioni ed estorsione ai danni dei genitori, agiva per ottenere denaro per droga. Da virgilio.it
Ravenna, l'omicidio di Edi Giachi per un debito di 20 euro del figlio: «Investito in retromarcia da Carlo Piccolo, le immagini confermano» - Un investimento in retromarcia in un quartiere residenziale di Ravenna, a Porto Corsini, un 70enne finito in coma, l’apertura di un fascicolo per tentato omicidio. Secondo corrieredibologna.corriere.it