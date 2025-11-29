Ravanusa accoglie il nuovo sacerdote | festa in chiesa Madre per don Giuseppe Savarino
La chiesa Madre di Ravanusa si è trasformata in un grande abbraccio comunitario per accogliere don Giuseppe Savarino, il nuovo sacerdote ordinato nella cattedrale di Agrigento pochi giorni fa. Per la città si tratta di un evento storico: dopo molti anni torna a sbocciare una vocazione sacerdotale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
