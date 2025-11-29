Rapina al mercato | ladro ruba dalla cassa poi viene inseguito da commercianti e passanti

Ferraratoday.it | 29 nov 2025

Rapina e inseguimento al mercato. E’ quanto accaduto nella mattinata di venerdì 28, a Ferrara. La polizia, infatti, ha tratto in arresto un cittadino italiano, responsabile di una rapina ai danni del gestore di una bancarella: il soggetto, sorpreso mentre si stava impossessando del denaro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

