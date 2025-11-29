Rally Sébastien Ogier nella storia! Nove volte campione del mondo

Sébastien Ogier ottiene in Arabia Saudita il nono titolo nel Mondiale Rally. Il portacolori di Toyota, nonostante un impegno parziale nella serie, si impone su Elfyn Evans e Kalle Rovanperä riuscendo ad eguagliare i nove trofei del rivale di sempre Sébastien Loeb. Il nativo di Gap festeggia in Medio Oriente dopo un 2025 semplicemente stellare iniziato con l’affermazione nel Rally di Montecarlo. Il francese regola la concorrenza nella decisiva prova araba negando ancora una volta il successo finale al compagno di squadra Evans. I problemi con le forature hanno messo in difficoltà Ogier come tutti gli altri protagonisti del Mondiale nella lunghissima giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rally, Sébastien Ogier nella storia! Nove volte campione del mondo

