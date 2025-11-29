Raid punitivo nella notte ad Avezzano extracomunitario irregolare aggredisce connazionale con un coltello

Notizie.virgilio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino extracomunitario è stato denunciato a L’Aquila per minaccia aggravata e porto abusivo di armi dopo un raid punitivo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

raid punitivo nella notte ad avezzano extracomunitario irregolare aggredisce connazionale con un coltello

© Notizie.virgilio.it - Raid punitivo nella notte ad Avezzano, extracomunitario irregolare aggredisce connazionale con un coltello

Approfondisci con queste news

raid punitivo notte avezzanoRaid punitivo nella notte ad Avezzano, extracomunitario irregolare aggredisce connazionale con un coltello - Un cittadino extracomunitario è stato denunciato a L’Aquila per minaccia aggravata e porto abusivo di armi dopo un raid punitivo. Scrive virgilio.it

raid punitivo notte avezzanoAvezzano, raid punitivo nella notte: denunciato un uomo armato di coltello - Avezzano, raid punitivo nella notte: denunciato un uomo armato di coltello - Come scrive laquilablog.it

RAID PUNITIVO NLLA NOTTE AD AVEZZANO: PRESO E DENUNCIATO UNO DEGLI AGGRESSORI - AVEZZANO – La Polizia di Stato dell’Aquila, nella notte del 26 novembre, ha denunciato un cittadino extracomunitario irregolare, responsabile, insieme ad altri due soggetti, di un raid punitivo nei co ... Secondo abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Raid Punitivo Notte Avezzano