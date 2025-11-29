Raid punitivo nella notte ad Avezzano extracomunitario irregolare aggredisce connazionale con un coltello
Un cittadino extracomunitario è stato denunciato a L’Aquila per minaccia aggravata e porto abusivo di armi dopo un raid punitivo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
