Raid alla Stampa bufera su Francesca Albanese | Condanno ma serva da monito Meloni | E’ molto grave
Hanno subito scatenato polemiche le parole della Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che ha condannato l'assalto alla redazione torinese della Stampa. Aggiungendo l'auspicio che quanto accaduto possa servire da " monito " all'informazione perché "torni a fare il proprio lavoro". "E' necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione. Sono anni che incoraggio tutti quanti, anche quelli più arrabbiati, la cui rabbia comprendo e credetemi è anche la mia, che dico bisogna agire così" con le mani alzate, che "non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso che questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro, per riportare i fatti al centro del nuovo lavoro e, se riuscissero a permetterselo, anche un minimo di analisi e contestualizzazione".
Sarebbe opportuno che le istituzioni nazionali facessero visita alla sede della Stampa, come accadde dopo l'analogo raid contro la sede della Cgil. Solidarietà ai giornalisti.
La Stampa. . Dal 2 settembre gli Stati Uniti hanno lanciato numerosi raid in Venezuela contro imbarcazioni che presumibilmente trasportano la droga. Un'ottantina di persone sono morte: tra queste anche gente del posto, che, secondo un report dell'Associate