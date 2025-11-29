Raid alla Stampa bufera su Francesca Albanese | Condanno ma serva da monito Meloni | E’ molto grave

Hanno subito scatenato polemiche le parole della Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che ha condannato l’assalto alla redazione torinese della Stampa. Aggiungendo l’auspicio che quanto accaduto possa servire da “ monito ” all’informazione perché “torni a fare il proprio lavoro”. “E’ necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione. Sono anni che incoraggio tutti quanti, anche quelli più arrabbiati, la cui rabbia comprendo e credetemi è anche la mia, che dico bisogna agire così” con le mani alzate, che “non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso che questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro, per riportare i fatti al centro del nuovo lavoro e, se riuscissero a permetterselo, anche un minimo di analisi e contestualizzazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

