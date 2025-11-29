Raid alla Stampa | 34 identificati Il quotidiano | Falle nella sicurezza Il prefetto annuncia presidi fissi

“L’attacco di ieri a La Stampa non era né imprevisto né imprevedibile”, ma i cancelli della redazione non erano presidiati dalle forze dell’ordine. E’ quanto scrive oggi l’edizione online del quotidiano torinese riferendosi al raid degli antagonisti di venerdì 28 novembre ( le foto ). E nel titolo dell’articolo si accenna a “falle nella sicurezza”. “L’assalto è facile – si legge – in una strada completamente deserta. Non ci sono protezioni davanti al giornale, il presidio degli agenti del Reparto mobile, che in passato era quasi una costante, oggi non c’è. Ci sono gli investigatori della Digos, che filmano, ma manca chi impedisce l’assalto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raid alla Stampa: 34 identificati. Il quotidiano: “Falle nella sicurezza”. Il prefetto annuncia presidi fissi

Approfondisci con queste news

Sarebbe opportuno che le istituzioni nazionali facessero visita alla sede della Stampa, come accadde dopo l’analogo raid contro la sede della Cgil. Solidarietà ai giornalisti. Vai su X

La Stampa. . Dal 2 settembre gli Stati Uniti hanno lanciato numerosi raid in Venezuela contro imbarcazioni che presumibilmente trasportano la droga. Un'ottantina di persone sono morte: tra queste anche gente del posto, che, secondo un report dell'Associate - facebook.com Vai su Facebook

Assalto alla redazione de “La Stampa", 34 identificati e denunciati - Trentaquattro persone sono state identificate e denunciate dai poliziotti di Torino per aver partecipato ieri all'irruzione nella redazione de “La Stampa". Segnala ilroma.net

Assalto a redazione La Stampa, 34 identificati e denunciati - Solidarietà di Mattarella a La Stampa: "Ferma condanna della violenta irruzione nella sede del quotidiano" Trentaquattro persone sono state identificate e denunciate dai poliziotti di Torino per aver ... Scrive lavocedellisola.it

Assalto dei pro Pal alla redazione de La Stampa, identificati 34 manifestanti che hanno danneggiato i locali - Digos al lavoro per identificare chi ha fatto irruzione nella redazione de La Stampa tra cori e scritte pro Pal: messaggi di Meloni e Mattarella ... Secondo virgilio.it