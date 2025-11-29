Rai torna a vivere il mito di Sandokan

Roma, 29 novembre 2025 – La nuova serie “Sandokan” debutta dal 1° dicembre su Rai 1 dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma. L’attesissimo progetto, prodotto da Lux Vide, parte del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, sarà disponibile anche in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat. Un adattamento internazionale della saga di Salgari Da un’idea di Luca Bernabei, la serie propone un aggiornamento della storica saga di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri. La regia è firmata da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it