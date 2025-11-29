Ragazze facili testo e significato del nuovo brano di Cesare Cremonini
Una ballad potente, dal sapore glam e dall’anima rock, che nasconde un significato profondo. Ragazze facili è un brano che Cesare Cremonini ha un titolo volutamente provocatorio, ma che cela il racconto di un uomo che mette a nudo la parte più vulnerabile di sé. Non sono donne reali, superficiali o che hanno orbitato nella sua vita, come si potrebbe concludere a una lettura superficiale. Piuttosto dei “fantasmi della mente”, come lui stesso li ha definiti, degli alibi di cui spesso gli uomini si servono quando vogliono sfuggire alla complessità delle relazioni. Il testo di Ragazze facili. In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali a partire dal 28 novembre, Ragazze facili è il quinto estratto dall’ album Alaska Baby. 🔗 Leggi su Dilei.it
"Le 'ragazze facili' non esistono. È solo un modo con cui noi uomini, tra cui anch’io, ci copriamo. Ci raccontiamo una storia per evitare un terrore che abbiamo tutti: la paura di amare. C’è una grande paura di soffrire" Cesare Cremonini - facebook.com Vai su Facebook
