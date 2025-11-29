Raffica di controlli a Bari e Bitonto | perquisizioni e due denunce per droga

Due denunce per spaccio di droga, 4 perquisizioni e 3 segnalazioni all'autorità giudiziaria: è il bilancio di una serie di controlli effettuati dalla Polizia a Bari e Bitonto.In particolare, sono state controllate 342 persone, di cui 47 con segnalazioni di Polizia. Quattro le perquisizioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Allarmefurti a #Volpiano. Nelle ultime settimane il territorio è stato colpito da una raffica di furti nelle abitazioni, con episodi ripetuti in diverse zone del paese. I #Carabinieri intensificano i controlli - facebook.com Vai su Facebook

#Terni: #multe ‘stradali’ a raffica con i #controlli del #weekend umbriaon.it/terni-multe-st… #Umbria #sicurezza Vai su X

Raffica di kalashnikov contro il portavalori, assalto fallito. Il blindato con quasi 2 milioni - Bruciano al centro della carreggiata due furgoni piazzati per bloccare l'arrivo delle forze di polizia. Segnala rainews.it

Assalto al portavalori sulla provinciale: commando armato in azione - La strada provinciale 231 in direzione Bari completamente bloccata, mezzi incendiati e colpi d'arma da fuoco (anche militari) per sferrare l'attacco ad un portavalori della Btv - Secondo quotidianodipuglia.it

Sicurezza e ordine pubblico, controlli a tappeto a Bari e in 7 comuni della provincia: perquisizioni e denunce - Nel corso della scorsa settimana la Polizia di Stato ha predisposto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati con servizi di ... Secondo quotidianodipuglia.it